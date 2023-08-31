Чи пускатимуть людей до шкільних укриттів під час занять: у КМВА дали відповідь [ Редагувати ]
Будівлі цивільного захисту, розташовані в школах та дитячих садках Києва, будуть доступні для всіх громадян цілодобово.
Однак під час освітнього процесу учасники навчальних закладів міста будуть рекомендувати мешканцям та відвідувачам Києва використовувати інші приміщення для тимчасового укриття, повідомляють у КМВА.
Аби в першу чергу розмістити дітей. Тож прошу киян та гостей міста поставитися із розумінням, і не бігти в укриття школи чи садочку, якщо поруч є альтернативний варіант, - кажуть у КМВА.
Проте, якщо іншого укриття поряд немає, то можна буде скористатися бомбосховищем у школі чи садочку.
Ваша безпека в пріоритеті. Всі, без виключень, при оголошенні повітряної тривоги мають бути в безпечному місці, - повідомив начальник КМВА Сергій Попко.
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