Тим часом жителі росії поступово звикають до перекритих аеропортів, повітряних тривог та нічних вибухів. Вже кілька тижнів поспіль столична мерія призупиняє роботу летовищ, а в діловому кварталі "москва-сіті" стрімко дешевшає нерухомість. Усе через регулярні атаки безпілотників, дати раду яким російські ППО не можуть. Проте, москвою не обмежується.

Куди прилетіли "пташки" і які наслідки масових вибухів - розкаже Анна Басова.

Так виглядає та звучить типова ніч у москві, принаймні, останні пару тижнів. План "Килим", коли через загрозу БПЛА призупиняють роботу аеропортів, тут уже звична справа.

А ось тут загрози з неба явно не чекали. Це псков - обласний центр на північному заході росії. До кордонів з Україною більш як 800 кілометрів. Посередині ще й ціла білорусь.

Як і в'язниця у санкт-петербурзі, "хрестами" у пскові зветься військовий аеродром. Саме туди поцілили безпілотники, потому почалася велика пожежа. Поки горіло, росіяни почали щось підозрювати, принаймні, один у цьому навіть зізнався.

А це ті самі "хрести" зблизька. Росіянам, яким невтямки, що показувати роботу ППО не можна, завзято фільмують, як догорають їхні літаки. Щонайменше 4 транспортних Іл-76 знищено, скільки пошкоджено - невідомо досі. Та кремлівських пропагандистів хвилює інше.

Откуда был запуск? Из Украины, что ли? Ага, сейчас! С территории Прибалтики? Уничтожить Прибалтику. Стереть с лица земли!

А це брянськ, за 700 кілометрів від пскова. Поки там догорали літаки, тут палав завод "Кремній ЕЛ" - один із найбільших виробників електроніки, зокрема, деталей для ракетних комплексів "Іскандер".

І це далеко не повний перелік російських областей, де сталася "бавовна". Ось так виглядала ніч в орловській області. А так - у тульській.

Саме сюди вже після безсонної ночі приїхав міністр оборони країни-агресора сергій шойгу. Завод "Алмаз-Антей" - найбільший у росії виробник систем ППО. Пройшовшись його цехами, шойгу наказав наростити випуск засобів радіолокаційного виявлення. А для цього підприємство, за його ж наказом, працюватиме 24/7.

Вочевидь, за першу добу інтенсивної роботи виготовити нічого не встигли. Бо зранку безпілотники знову прилетіли на брянщину.

Один із них упав на готель - і не простий, а управління справами обласної адміністрації. До самої мерії - сто метрів. Середмістя брянська перекрито. У московських же аеропортах учергове оголосили режим "килим".