Зустріч послів щодо української "формули миру": в ОП розповіли про результати [ Редагувати ]
30 серпня в Києві зустрічалися посли 70 країн для обговорення української формули миру. Заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква розповів в ефірі телемарафону "Єдині новини", які думки звучали від дипломатів під час зустрічі.
"Якщо бути точним, то було 74 посли, які свідомо взяли участь у цьому заході, що був присвячений питанню продовольчої безпеки. Представники різних країн говорили про те, щоб глобальна безпека не підпала під загрозу російської агресії та не впливала на найбідніші країни. Співлідерство у цьому пункті взяла на себе Туреччина", - повідомив Жовква.
Також він зазначив, що всі країни-учасники поділились на 10 робочих груп та взяли на себе відповідальність з кожного пункту та розповів про бажані результати саміту "за формулою миру", який відбудеться цієї осені.
"Результатом саміту має раз і назавжди стати рішення про те, що мир в Україні може бути лише за українською формулою миру. З усією повагою до тих країн, які пропонують свої вирішення цього питання, які ми, до речі, враховуємо", - підкреслив Жовква.
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