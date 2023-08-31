На фронті за минулу добу українська авіація нанесла 10 ударів по місцях дислокації особового складу ворога та 4 по зенітно-ракетних комплексах. Атакує і противник, окрім авіаударів, росіяни здійснили понад півсотні обстрілів з РСЗВ. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Наш воєнкор Ігор Левенок побував на передових позиціях українських бійців на Лиманському напрямку. Про ситуацію там - його матеріал.

Гарячий Лиманський напрямок. Ворог підтягнув сили й збільшив обстріли.

Тут немає ні техніки, нічого. По чому вони б'ють, по людях просто…

Зоопарк, який не пережив окупацію. Росіяни нищили тварин.

Вони вирішили знищити Україну, і нищать її, і не тільки самих людей, будинки, а навіть природу. Вибачте, це звірі…

Українська відповідь окупантам. Як наші підрозділи відбивають усі спроби противника просунутися вперед?

Лиманська громада. Чим ближче до фронту, тим картина довкола змінюється. Сліди бойовища. Не замовкає артилерія. Обабіч дороги знищена техніка, чути вибухи мін та снарядів.

Ігор Левенок, кореспондент:

Селище Ямпіль. У мирні часи тут проживало декілька тисяч люду. Але зараз ми бачимо, що в селі немає жодної вцілілої й непобитої споруди. І людей тут залишилося близько чотирьох сотень мирних.

Колись це селище було улюбленим місцем курортників і малечі. Чудова природа. Бази відпочинку. А ще в Ямполі була страусина ферма та звіринець, відомий далеко за межами Донеччини. Зубри, верблюди козулі, олені… Російські окупанти знищили усе.

П'ять місяців Ямпіль перебував в окупації. Те, що творили тут росіяни, не вкладається у здоровій голові, каже пан Микола. У зоопарку розстріляли й з'їли страусів, бізона та кенгуру. Чоловікові сімдесят п'ять. Його батьки тут пережили Другу світову, і таких жахів не бачили.

Микола, житель Ямполя:

Фронт стояв там, за озером. Там окопи були й там воювали, а по селу так щоб, то ні. Фронт за десять-п'ятнадцять кілометрів, а вони кидають на село.

Цю ділянку фронту утримують бійці 63-ї окремої механізованої бригади з Волині. Це Олександр Іванович на псевдо "Фермер". Каже: росіяни підсилили свої підрозділи "зеками". Яких женуть у лобові атаки.

На даний час засипають мінометами, засипають час від часу авіацією. Те, що випалюють усе. Це само собою і постійно стрілецькі бої, бо вони лізуть, і хлопцям постійно доводиться все це відбивати.

Попри перевагу ворога у повітрі, натиск окупантів армійці стримують. Наша артилерія вміло дає по зубах окупантам. Часто трапляються ближні бої. Військові кажуть їм би не завадило додати оснащення. Зокрема дронів для аеророзвідки. Додому передають привіт своїм керманичам.

Олександр, військовослужбовець 63-ї ОМБР:

Наш голова ОТГ, той самий Ківерцівський мер, про якого зараз усі шумлять, вони тратять на інше. Вони бруківку роблять, дорогу роблять. Я не знаю, чи будуть вони дивитися це інтерв'ю, яке ви в мене берете, але я хотів би в них запитати, а для кого та дорога?

Армійці кажуть: ворог здійснює перегруповування, замінює частини, які зазнали втрат, кидає у бій в'язнів-смертників і не полишає планів щодо нового наступу.

Те, що ворог активізувався, відчувають і селяни. Росіяни не шкодують снарядів. І на жаль, люди гинуть.

Далеко від своїх домівок та підвалів люди намагаються не відходити. Пан Сергій поливає городину. Газу, електрики немає. Добре, що вода час від часу з'являється. А без городу каже - не вижити.

Як була електрика дідусь Микола регулярно цікавився новинами. Каже, навіть в інтернеті з телефону читав історію. І від батьків та дідів слухав розповіді про козацьке село Ямпіль.