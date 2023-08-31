У четвер, 31 серпня, суд обрав запобіжний захід патрульному, якого підозрюють у вбивстві водія у Дніпрі. Про це повідомляє "ТСН".

Суд заслухав справу та обрав патрульному запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту до 30 жовтня 2023 року.

Нагадаємо, у четвер, 31 серпня, затриманий патрульний, що застрелив чоловіка у Дніпрі, заявив у суді, що з отриманою підозрою не погоджується взагалі.

За словами поліцейського, він застосував зброю тільки після того, як були застосовані всі можливі засоби, і для захисту свого життя.

Він також не згоден на запобіжний захід - тримання під вартою, адже, як заявляє, перебуває на лікуванні, по-друге, не вчиняв злочину, в якому його підозрюють.