Стрілянина у Дніпрі: патрульному обрали запобіжний захід [ Редагувати ]
У четвер, 31 серпня, суд обрав запобіжний захід патрульному, якого підозрюють у вбивстві водія у Дніпрі. Про це повідомляє "ТСН".
Суд заслухав справу та обрав патрульному запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту до 30 жовтня 2023 року.
Нагадаємо, у четвер, 31 серпня, затриманий патрульний, що застрелив чоловіка у Дніпрі, заявив у суді, що з отриманою підозрою не погоджується взагалі.
За словами поліцейського, він застосував зброю тільки після того, як були застосовані всі можливі засоби, і для захисту свого життя.
Він також не згоден на запобіжний захід - тримання під вартою, адже, як заявляє, перебуває на лікуванні, по-друге, не вчиняв злочину, в якому його підозрюють.
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