Цей вояж міністра став дипломатичною підготовкою до майбутніх самітів - Глобального саміту миру та Форуму оборонних індустрій.

Про українську формулу миру, зброю для наших військових та про експорт українського зерна - говорив Міністр закордонних справ України під час турне країнами Європи. Які важливі месседжі лунали на зустрічах Дмитра Кулеби з очільниками Чехії, Франції та Іспанії і які рішення ухвалили - дивіться в короткому огляді.

Прага, Чехія. Звідси почався дипломатичний вояж Дмитра Кулеби. Головною темою візиту стала оборонна співпраця. Її міністр обговорював зі своїм колегою Яном Ліпавським і радником з питань національної безпеки Чехії. Дмитро Кулеба запросив чеський уряд разом з компаніями-виробниками взяти участь у першому українському Форумі оборонних індустрій. Там же, у Празі, голова МЗС розкритикував п'ять європейських країн - Болгарію, Польщу, Румунію, Словаччину та Угорщину - за намір обмежити імпорт українського зерна після завершення дії заборони, введеної Євросоюзом.

Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України:

Ми готові співпрацювати, щоб знайти рішення, але закликаємо всі країни не робити експорт зерна заручником їхніх внутрішніх політичних процесів. Якщо їхня поведінка не зміниться, ми будемо змушені жорстко захищати свої права, а також права українських фермерів. І від щирого серця ми хочемо уникнути цієї ситуації.

Париж, Франція. Дмитро Кулеба особисто подякував за підтримку президентові Еммануелю Макрону й обговорив з ним розширення коаліції щодо формули миру та експорту українського зерна. Там же міністр зустрівся з представниками провідних оборонних компаній для розробки спільних проєктів з Україною. А на конференції послів Франції розповів, як тяжко далося бійцям ЗСУ звільняти стратегічно важливе село Роботине. Україна над усе прагне миру - наголосив Кулеба на пресконференції зі своєю колегою, міністеркою закордонних справ Франції Катрін Колонна. Та у відповідь обіцяла всю необхідну підтримку, щоб Україна виборола мир на полі бою.

Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України:

Жодна інша країна у світі не хоче миру більше, ніж Україна. Коли ми бачимо, як росія стягує додаткові війська на територію України, ми розуміємо, що росія не налаштована на мир, росія хоче війни. І для цього ми маємо зупинити її на полі бою. Тут ваша підтримка відчувається, і є дуже важливою.

Катрін Колонна, міністерка закордонних справ Франції:

Франція надає і надаватиме Україні повну політичну, дипломатичну, військову та юридичну допомогу. Вона триватиме і посилюватиметься, скільки буде потрібно для подолання російської агресії.

А це Іспанія, Толедо. Прогулянка з міністром закордонних справ у рамках дводенного візиту. Дмитро Кулеба оговорив з Хосе Мануелем Альбаресом майбутні переговори щодо вступу України до ЄС і розширення військової допомоги. У Толедо наш міністр доєднався до неформального саміту міністрів оборони та закордонних справ ЄС. На зустрічі верховний представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель запропонував створити фонд військової підтримки України зі щорічним бюджетом у 5 мільярдів євро, а також розширити програму тренування наших військових.

Жозеп Боррель, верховний представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки:

Пропоную міністрам збільшити мету з навчання українських військових до 40 тисяч до кінця року. Важливо також відповідати на потреби української армії, які змінюються, і працювати не лише кількісно, але і якісно.

Також на зустрічі Україна та ЄС домовилися про рішення, які планують виконати до грудня: збільшити експорт українського зерна, розширити кількості учасників Формули миру, наростити постачання боєприпасів та докладати більше зусиль для повернення викрадених росією дітей. Не обійшлося на саміті без обговорення українського контрнаступу. Тим, хто критикує дії Збройних сил України, міністр радить стати на місце наших бійців.

Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України:

Критикувати повільне просування контрнаступу - це те саме, що плюнути в обличчя українських солдатів, які щодня жертвують своє життя, просуваючись і звільняючи українську землю кілометр за кілометром. Раджу критикам закрити рота, приїхати в Україну і спробувати самим звільнити бодай сантиметр. Дякую.

Ірина Іванова, кореспондентка: