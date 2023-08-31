Вже завтра, 1 вересня, українські школярі повертаються до навчання. Заступник міністра освіти і науки України Андрій Сташків розповів в ефірі телемарафону "Єдині новини" від чого залежить вибір формату навчання та хто його обирає.

"Вибір формату залежить від тих безпекових умов, які є в певному місті чи регіоні. Якщо в школі є укриття, вона може працювати в очному або змішаному форматі. Якщо укриття немає і школа знаходиться у зоні проведення бойових дій - навчання відбуватиметься в онлайн форматі. Формат обирає обласна військова адміністрація або засновник школи", - відповів Сташків.

Також він розповів про те, у яких регіонах учні не сядуть за парти.

"У нас є регіони, в яких повністю буде дистанційне навчання. Це Харківська, Херсонська область, також частина Запорізької області, Миколаївської. Станом на 1 вересня ми матимемо 10, 5 тис шкіл, в яких будуть облаштовані укриття", - підкреслив Сташків.