Олександра Ярощука, який очолював Івано-Франківську райдержадміністрацію, звільнили з посади через те, що він з'явився на роботу у стані алкогольного сп'яніння. Про це йдеться в указі президента Володимира Зеленського.

Звільнити Ярощука Олександра Анатолійовича з посади голови Івано-Франківської районної державної адміністрації Івано-Франківської області відповідно до пункту 7 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України, - вказано у розпорядженні Володимира Зеленського.

Вказаний пункт Кодексу зазначає, що з працівником можна розірвати трудовий договір за появу на роботі в "нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп'яніння".