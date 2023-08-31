Прийшов на роботу у нетверезому стані: Зеленський звільнив голову райдержадміністрації [ Редагувати ]
Олександра Ярощука, який очолював Івано-Франківську райдержадміністрацію, звільнили з посади через те, що він з'явився на роботу у стані алкогольного сп'яніння. Про це йдеться в указі президента Володимира Зеленського.
Звільнити Ярощука Олександра Анатолійовича з посади голови Івано-Франківської районної державної адміністрації Івано-Франківської області відповідно до пункту 7 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України, - вказано у розпорядженні Володимира Зеленського.
Вказаний пункт Кодексу зазначає, що з працівником можна розірвати трудовий договір за появу на роботі в "нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп'яніння".
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