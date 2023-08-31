Які проблеми соціальної реабілітації існують сьогодні: психолог дала відповідь [ Редагувати ]
В Україні планують відкрити 6 центрів соціальної реабілітації військових. Психологиня ГО Вільний вибір Тетяна Руденко розповіла в ефірі телемарафону, чи буде цього достатньо і які наразі проблеми існують.
"Питання у тому, що ми на сьогодні навіть не домовились у суспільстві, які ми терміни використовуємо під розумінням "соціальна реабілітація". Нам необхідна хороша законодавча база для того, щоб могти впроваджувати будь-які проекти і програми для допомоги", - відповіла психологиня.
Також Руденко заявила, що наразі важко відповісти, чи буде достатньо шести центрів соціальної реабілітації військових.
"Ми зараз не можемо ніяк уявити їхню спроможність - скільки людей вони можуть приймати. Перш за все, треба приділяти багато уваги комплексному підходу. Нам потрібно припинити відокремлювати людей з військовим досвідом, як людей, які дуже відрізняються від нас. Відрізняється їх досвід і інтегрувати треба його, а люди є різні", - підкреслила психологиня.
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