План на майбутнє. Білий дім все більше концентрується не на тактиці, а на стратегії. Намагаючись розв'язувати поточні проблеми, викликані війною, але водночас формуючи підґрунтя для стратегічного протистояння москві й Пекіну. Адже завдання-максимум - не допустити переростання війни на українському фронті у війну росії й НАТО, а щодо Китаю - не дати Пекіну за "російським сценарієм" атакувати Тайвань.

Вже зараз визначитися зі стратегічними планами у Вашингтоні радять і Україні. Про що мова? Обговоримо все із нашим спеціальним кореспондентом у США Дмитром Анопченко.

Спочатку - факти. Преса дійсно сьогодні пише і про рішення США перекинути до Великої Британії дві ескадрильї винищувачів-бомбардувальників п'ятого покоління F-35А. Їх завершать розміщувати вже цієї зими на базі "Лейкенхіт" у графстві Саффолк.

Йдеться про 54 літаки, що здатні нести тактичну ядерну зброю, як і розміщені вже зараз у Саффолку американські F-15. 35 модель - новіша, більш функціональна, має більшу дальність польоту і використовує стелс-технології. Щобільше, преса припускає, що у Великобританії може бути також розміщена американська тактична ядерна зброя. На це натякає запит Конгресу від ВПС США про виділення 50 мільйонів доларів для будівництва на цій базі, яку Пентагон фактично орендує у Лондона, додаткового житла для сотень американських військових, що якраз займатимуться зберіганням ядерної зброї. Чи інший приклад. Reuters повідомляє про плани США передати Тайваню зброю на 80 мільйонів доларів. Адміністрація Байдена схвалила виділення цієї суми в рамках програми військової допомоги іноземним державам, тобто це не кредит, а пряме фінансування з бюджету. Аналогічно виділяють гроші Україні на нові пакети.

Щодо побоювань, що це начебто забере українські гроші - це не так, це різні бюджетні статті. І для України зараз готується новий великий пакет, який має закрити потреби щонайменше до січня. Але це сигнал і для Києва, що вже зараз варто думати на перспективу. Ну от зокрема корпорація RAND - найавторитетніша американська аналітична структура, яку називають ще "найбільшою у світі приватною розвідкою" - підготувала аналітичну доповідь щодо планів післявоєнного відновлення Україні. Я поговорив з її авторами, і вони кажуть: якщо ви хочете, щоб відбудова почалась у перший же день, як закінчиться війна, а не через 3-4 роки, то маєте і діяти вже зараз. Як саме? Які пріоритети? І чи бачать у Штатах можливість використати заарештовані російські гроші? Відповіді на всі ці питання просто зараз, у моєму сюжеті.

Україні треба не повторити помилок! Історія знає масштабні плани післявоєнної реконструкції країни, і всі вони починалися із величезним запізненням на 2-3 роки, а то і більше. І у доповіді американських аналітиків перший головний висновок: у нашому випадку часу на "розкачку" немає, відбудова має стартувати в перші ж дні після припинення вогню! Це принципово!

Говард Шец, старший економіст корпорації RAND:

Зокрема, через величезну кількість українських біженців в Європі. Їм потрібна причина, щоб повернутися додому, правильно? І відбудова, яка розпочнеться сьогодні, якраз може створитися ситуацію, коли вони повернуться додому. І цей людський капітал потрібен Україні! А якщо ви хочете, щоб все не затягнулося, щоб біженці почали повертатися, то про це вже треба думати. Це не означає, що вам просто зараз потрібен повний план. Плани ж змінюються, правда? Але, як казав Ейзенхауер, "плани - ніщо, планування - все".

Цим "плануванням" аналітики RAND пропонують займатися вже зараз, до завершення війни. Зокрема, оголосити і передати західним партнерам список пріоритетів на те, що у першу чергу підуть західні донорські гроші.

Говард Шец, старший економіст корпорації RAND:

Перше - безпечні умови проживання. А це розмінування, видалення нерозірваних боєприпасів, розгрести завали. Після цього варто відбудувати школи, медичні служби та зруйновані житлові будинки, щоб люди повернулися та відновили повсякденне життя. Другий напрямок - відновлення економіки. І тут треба розпланувати: що має робити уряд? Що міжнародна спільнота? А що має робити приватний сектор? І все, що допоможе залучити інвесторів чи зробити ситуацію більш комфортною для них є ключовим.

Далі у доповіді RAND йдеться, що Україні вже зараз потрібно готуватися до жорсткого контролю над фінансами, які виділятиме Захід. Бо заклики до цього лунають в Конгресі вже зараз, коли мова лише про військову допомогу. І можна тільки уявити, до чого закликатимуть консервативні республіканці, якщо створюватиметься це багатомільярдний Фонд для відбудови.

Говард Шец, старший економіст корпорації RAND:

Чим більше впевненості для американських чиновників, тим з політичної точки зору легше надати цю допомогу. І європейці матимуть тут велику, якщо не провідну роль, приєднавшись до зусиль із відбудови; і вони, ймовірно, запропонують навіть більше грошей, ніж США. Їх цікавить цей процес реконструкції, але вони також будуть зацікавлені в контролі. Щодо США. Тут точно вимагатимуть спеціального інспектора.

Станом на зараз кожна американська урядова структура має у своєму штаті таких "незалежних контролерів" - генеральних інспекторів. Але прогнозує RAND - у випадку з Україною буде створена нова посада - генеральний інспектор з відбудови.

Говард Шец, старший економіст корпорації RAND:

Перевагою цього генерального інспектора є те, що він може спілкуватися напряму з усіма американськими міністерствами, з Європейським генеральним інспектором, зі Світовим банком. Цього теж недостатньо, тому що інспектор розбирає проблеми вже постфактум. Україна має і власні можливості для контролю! Зараз в країні набагато сильніша підтримка щодо боротьби з корупцією, щодо контролю. Тож самі українці зможуть займатися наглядом щодо витрат. А ще потрібен буде великий обсяг обміну даними.

RAND у своїй аналітиці навіть рекомендує американським урядовим структурам підготувати чиновників, які відразу після закінчення війни (щонайменше по одному від кожного міністерства чи навіть командою) мають прибути до Києва, щоб оперативно взаємодіяти з урядом. Але тут є важлива передумова: донорські гроші прийдуть лише в момент, коли гарантована безпека. І саме тому, каже мій співрозмовник, важливим є процес, який відбувається зараз - перемовини щодо цих гарантій безпеки.

Говард Шец, старший економіст корпорації RAND:

У багатьох розмовах щодо відбудови ігнорують питання щодо безпеки. Але в усіх успішних випадках такої післявоєнної реконструкції саме безпека відігравала дуже важливу роль. Як тільки бойові дії припиняться, і Україна, і світ будуть зацікавлені в тому, щоб війна знову не спалахнула. Почнеться відбудова, потенційно почнеться процес вступу до ЄС. А росія не матиме таких стимулів, щоб зупинятися. І єдине, що, на нашу думку, не дозволить війні знову розпочатися - це максимально сильне стримування. І тут справа навіть не у військовому потенціалі України. Це мають бути гарантії безпеки від великих держав для стримування росії.

Так, Захід має продовжувати поставки зброї, тренінги для українських військових. Але це лише перший рівень. Базовий. Другим - і підґрунтя для нього варто готувати вже зараз - RAND називає можливість розмістити в Україні західний військовий контингент. Так, у Білому домі постійно казали, що цього не буде під час війни. Але після...

Говард Шец, старший економіст корпорації RAND:

Крок, скажімо, "середньої ваги" - це фактично розміщення західних військ на території України. Або гарантія того, що західні війська відразу будуть перекинуті в Україну у разі загострення. Найсильнішим кроком, звісно, є членство в НАТО. Зараз це найпотужніша гарантія. Але це також означає: якщо військові дії відновляться, НАТО буде, ймовірно, напряму втягнуто, і війна, швидше за все, ще більше загостриться. Тому Захід і вирішує, який ризик вони готові взяти на себе. Наша думка полягає в тому, що, так, потрібно політичне рішення про певну систему безпеки. І вона має бути достатньою потужною, щоб утримати росію від нападу.

Аналітики RAND також переконані, що під час відбудови України таки вдасться використати заморожені російські гроші. Так, тут і досі є багато питань: і щодо юридичного боку проблеми, і щодо того, а як вилучення такої астрономічної суми позначиться на світовій економіці, і щодо побоювання стосовно ролі долара як резервної валюти, якщо піти на конфіскацію. Але попри це все, мій співрозмовник налаштований оптимістично.

Говард Шец, старший економіст корпорації RAND: