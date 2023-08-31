Боротьба з корупцією - одна з головних вимог наших партнерів. Президент декларував системні рішення щодо посилення антикорупційної інфраструктури. Олена Шуляк, голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, розповіла в ефірі марафону "Єдині новини" подробиці боротьби з корупційним схемами.

"На період воєнного часу всі злочини, які повʼязані з корупцією, повинні прирівнюватися до державної зради. В уряді наразі тривають палкі дискусії щодо того, як унеможливити використання коштів платників податків, міжнародних партнерів, тощо невідповідним чином. Якщо ми говоримо про антикорупційні запобіжники, ми бачимо, що на сьогодні вже працюють антикорупційні органи: це НАБУ, і САП, і ВАКС. Ми вже бачимо різні гучні справи" - відповіла Оена Шуляк.

Також Шуляк наголосила на необхідності впровадження різних цифрових систем задля контролю прозорості проектів.

"Безпосередньо на рівні громад також потрібно запроваджувати системи оцінки ризиків, щоб запобігати різним проявам корупції. Для того, щоб відновлення відбувалося за прозорими правилами, в Міністерстві відновлення активно запроваджується цифрова система, де кожний проект буде відповідно внесений для того, аби кожен громадянин зміг побачити, на якій стадії знаходиться той чи інший обʼєкт", - підкреслила Шуляк.