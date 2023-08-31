Посадовці отримали десятки млн доларів від мобілізаційних ухилянтів - Арахамія [ Редагувати ]
Десятки мільйонів доларів були витрачені громадянами України на здобуття фальсифікованого документа, призначеного для ухилення від військового призову.
Цю інформацію розкрив народний депутат Давид Арахамія під час телемарафону "Єдині новини", коментуючи результати перевірок системи військово-лікарських комісій в Україні.
"Люди сплачували дійсно від 3 тисяч доларів до 15 тисяч доларів за те, щоб зробити собі документ, який чи тимчасово не дозволяв призвати до армії, або на постійній основі, тобто за допомогою ступеню інвалідності.
Десь це було більшого ступеня, десь меншого, але точно можна сказати, що немає жодного регіону, в якому не було такої шаленої корупції при роботі цих органів", - наголосив він.
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