На війні з росіянами загинув 22-річний доброволець з Великої Британії Семюел Ньюї. Він брав участь у боях на сході України. Про це пише The Guardian.

Доброволець, родом з міста Соліхал, боронив Україну понад рік. Про смерть захисника повідомив його брат Деніел.

"Мого молодшого брата Сема вбили вчора під час бойових дій на сході України. Я не можу передати словами, наскільки розбитим я почуваюся. Я також не можу висловити, як я пишаюся своїм молодшим братом. Йому щойно виповнився 21 рік, коли він вирішив відповісти на поклик і поїхати в Україну, щоб дати відсіч російському імперіалізму.

Семе, ти віддав своє життя за людей, яких ти ніколи не знав, і діяв мужньо, морально та з честю. Ти не тільки мій молодший брат, ти виняткова людина, хороший солдат і один із найсміливіших людей, яких я коли-небудь мав честь знати", - написав він.

Семюел прибув до України як член іноземного добровольчого бойового загону, відомого як "Темні ангели", сформованого колишнім членом парашутно-десантного полку Деніелом Берком.