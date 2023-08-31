22-річний доброволець з Британії загинув на фронті [ Редагувати ]
На війні з росіянами загинув 22-річний доброволець з Великої Британії Семюел Ньюї. Він брав участь у боях на сході України. Про це пише The Guardian.
Доброволець, родом з міста Соліхал, боронив Україну понад рік. Про смерть захисника повідомив його брат Деніел.
"Мого молодшого брата Сема вбили вчора під час бойових дій на сході України. Я не можу передати словами, наскільки розбитим я почуваюся. Я також не можу висловити, як я пишаюся своїм молодшим братом. Йому щойно виповнився 21 рік, коли він вирішив відповісти на поклик і поїхати в Україну, щоб дати відсіч російському імперіалізму.
Семе, ти віддав своє життя за людей, яких ти ніколи не знав, і діяв мужньо, морально та з честю. Ти не тільки мій молодший брат, ти виняткова людина, хороший солдат і один із найсміливіших людей, яких я коли-небудь мав честь знати", - написав він.
Семюел прибув до України як член іноземного добровольчого бойового загону, відомого як "Темні ангели", сформованого колишнім членом парашутно-десантного полку Деніелом Берком.
по темі
Крім того, ЗСУ знищили 25 артсистеми та 17 ББМ росіян
Минулої доби, 12 серпня, українські військові знищили ще 560 окупантів
Володимир Зеленський заявив, що війна росії проти України може закінчитися до кінця 2023 року
Жителі росії поступово звикають до перекритих аеропортів, повітряних тривог та нічних вибухів. Усе через регулярні атаки безпілотників, дати раду яким російські ППО не можуть. Куди прилетіли "пташки" і які наслідки масових вибухів?
29 серпня на Бахмутському напрямку загинули пілоти із 18-ї окремої бригади армійської авіації імені Ігоря Сікорського