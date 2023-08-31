Вже завтра стартує новий навчальний рік. У перший клас підуть 340 тисяч українських дітей. Формати навчання визначатимуть самі школи - це очний, дистанційний або змішаний. Все залежатиме від безпекової ситуації в кожному окремому регіоні.

Учні яких областей України сядуть за парти? Що по укриттях? Та як вимушено переселені діти здобуватимуть українську освіту за кордоном - наші журналісти далі

Дві школи в одному навчальному закладі, уроки у дві зміни, обов'язково укриття, а план евакуації й діти, і педколектив повинні знати на зубок - такі реалії нового навчального року у Дніпрі. Але головне учні знову повернуться за парти.

Олена Бубнова - заступниця директор ліцею:

Ми вийдемо до школи, і будемо радо вітати вже не дистанційно дітей, батьки яких написали заяви на офлайн навчання.

А таких більш ніж половина - з 900 учнів за партами навчатимуться трохи більш як 500. А ще до цього освітнього закладу перевели дітей зі школи, яка не має укриття. Для проведення уроків виділили 10 класів. Аби не було плутанини - кожен кабінет підписаний.

Лідія Яворенко - директорка ліцею:

Є розподіл, скажімо так, шкільного освітнього простору для ліцею. Ми визначили своїми власними табличками. Ось саме в цьому навчальному кабінеті, буде навчатися 6-В, і вони бачать, що це ліцей.

Навчання проходитиме у дві зміни - у першу ходитимуть молодші діти, у другу - старші класи. Розклад розроблений таким чином, щоб одночасно у навчальному закладі знаходилося не більше 500 школярів, саме на стільки розраховане укриття. Воно має 3 основні й один запасний вхід.

Приміщення тут теж розділені для молодших та старших класів обох закладів. Обов'язково буде присутнім і медичний працівник і психолог.

Цей навчальний рік розпочнеться у Дніпрі для 95 тисяч школярів, і за попередніми оцінками, більш ніж половина гризтимуть граніт науки за партами.

У Чернівецькій області - очно розпочнуть навчання 80 відсотків закладів освіти. Зокрема, цей ліцей, як і торік. Тут дотримані всі правила безпеки захисних споруд.

Марина Семанюк, директорка багатопрофільного ліцею для обдарованих дітей:

Наше укриття належать до найпростіших укриттів, у нас витримані всі вимоги до нього, це і два виходи, відповідно два входи, це і туалетні кімнати.

Наталія Українець, вчителька Чернівецької гімназії №6 "Берегиня":

Діти ніколи не шумлять, не бояться, вони знають, що треба спуститися в укриття, немає у нас такого, щоб діти хвилювалися.

При кожному укритті наразі облаштовуються і класи безпеки, що також важливо. А ще захисні споруди розфарбовують у яскраві кольори, створюючи для школярів комфортний простір.

Оксана Гринюк, заступник директора департаменту освіти й науки Чернівецької обласної військової адміністрації:

На цей рік збільшилося з 860 об'єктів до 1035 об'єктів цивільно-захисних споруд. Завершено об'їзд закладів освіти, можна сказати, що цього року у нас не буде жодної школи, яка буде навчатися дистанційно, тобто з 340 закладів освіти будуть навчатися очно і за змішаною формою навчання.

Київщина. 1 вересня в регіоні розпочнуть навчання понад 240 тисяч школярів. І більшість за шкільними партами. 97% закладів освіти облаштовані належними укриттями. А це на третину більше, ніж торік.

Жанна Осипенко, заступник голови Київської ОВА:

97 відсотків шкіл будуть працювати очно або у змішаному форматі. Змішаний формат буде пов'язаний з тим, що не у всіх закладах освіти місткість укриттів дозволяє одночасно мати всіх учасників освітнього процесу. Тому деякі школи будуть навчатися у 2 зміни, і деякі школи будуть мати чергування по днях або по тижнях.

Інші 3 % (19 шкіл) будуть працювати дистанційно. Це ті заклади, які ще не відновили після російських обстрілів або ж ті, де немає укриття. Водночас учнів, які хочуть вчитися офлайн, будуть підвозити до інших шкіл автобусами. Адже батьки визначають форму навчання дітей.

Інші регіони України, які постійно під прицілом у ворога, навчатимуться онлайн. На Запоріжжі, Херсонщині, більшій частині Миколаївщини та Харківщини навчальний рік розпочнеться дистанційно.

Водночас понад пів мільйона українських учнів - досі за кордоном, й чимало з них продовжують здобувати місцеву й паралельно українську освіту. От як троє дітей пані Галини - сім'я на початку повномасштабного вторгнення перебралась до Ізраїлю.

Галина, мати трьох дітей:

Мені пощастило, що в українській школі директорка одразу організувала навчання на всі 3 групи учнів. І діти обрали дистанційну форму навчання в другій половині дня. Це було важко одразу всім і нам батькам так само. Але діти впорались, і я ними пишаюся дуже.

Нелегко приходилось торік і юному Платонові, згадує хлопчик. Він з мамою вимушено переселився до Німеччини й також навчався відразу у двох школах.

Платон, школяр:

Приходжу, поїм, потім роблю німецькі уроки, потім поїм, потім українські.

Тетяна Гурбич, мати:

Онлайн-уроки у нас не виходило відвідувати, оскільки онлайн-уроки проходили в першій половині дня. А в Платона німецька школа була також в першій половині дня. Але ми вдома самостійно займалися, контрольні писали, вчительки потім перевіряли, якщо він щось не розумів, вчительки онлайн зв'язувалися, пояснювали йому.

За такою схемою навчатимуться і цьогоріч, каже мати, бо в планах повернутися на батьківщину.