Президент України Володимир Зеленський заявив, що війна росії проти України може закінчитися до кінця 2023 року, але є певні умови.

Про це Зеленський повідомив в інтервʼю португальському телеканалу RTP.

За словами президента, точно визначити дату завершення конфлікту складно, але ця можливість існує в найближчі місяці.

Це обумовлено кількома факторами, включаючи результати контрнаступу з боку українських військових сил.

Також Зеленський наголосив, що запрошення України до НАТО може пришвидшити завершення війни.