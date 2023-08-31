Війна може закінчитися до кінця 2023 року - Зеленський [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський заявив, що війна росії проти України може закінчитися до кінця 2023 року, але є певні умови.
Про це Зеленський повідомив в інтервʼю португальському телеканалу RTP.
За словами президента, точно визначити дату завершення конфлікту складно, але ця можливість існує в найближчі місяці.
Це обумовлено кількома факторами, включаючи результати контрнаступу з боку українських військових сил.
Також Зеленський наголосив, що запрошення України до НАТО може пришвидшити завершення війни.
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