Бійці, які пережили пекло, намагаються відродитися, і для цього мають пройти ще один важкий особистий бій, каже психолог.

Психологічна реабілітація військових. Тема нагальна для всього українського суспільства. Адже після отриманих поранень і особливо, як наслідок, ампутацій українські воїни продовжують свій особистий бій за життя. І підтримка фахівців та близьких людей у цей час дуже доречна. Майя Гуменна продовжить.

Після технікуму і строкової служби у десантно-штурмових військах 22-річний Данило з Привілля, Слов'янського району підписав контракт із ЗСУ. Це було за місяць до повномасштабного вторгнення. Данило опинився на Сумщині.

Данило, військовослужбовець Збройних сил України:

24 число, прокидаюсь від сирен, встаю. А я тільки КМБ пройшов, контракт на місяць. Пару раз з автомата стріляв, і тут мені дають автомат. "Все, синок, війна, завантажуємось на бронегрупи й вирушаємо у Суми". А там вже в оточені були, колони підривали. Мені пощастило тим, що я попав з хлопцями, які були ще з 2014, 2015 року. Я за ними стежив, вони мені казали, що робити, і сам по ходу вчився, здобував знання.

Потім були курси лідерства і сержантське звання. А цьогоріч на Великдень, виходячи з позицій під Кремінною, військовий підірвався на вибухівці. Протягом двох місяців у Данила було 14 операцій.

Данило, військовослужбовець Збройних сил України:

Знаєте, мене мотивувало дуже сильно, коли я там лежав у лікарні, мені було дуже погано. А я бачив просто хлопців, в яких немає рук, немає двох ніг. І я собі так думав, чого мені зневірюватись, вони ось поруч лежать без двох ніг, без рук і не зневірюються, усміхаються, плани на життя далі будують.

Він завжди був не за роками дорослий, розповідає про Данила матір - пані Тетяна. Військовий не сказав батькам, що продовжив службу в ЗСУ і захищає Батьківщину у боях з окупантами. Про це вони дізнались випадково. Як і про поранення сина.

Тетята Біклян, мати Данила:

Я намагалась там слово-два сказати, він сказав: я не хочу про це балакати. І все. І ми можна сказати, скільки це часу минуло, він поступово сам розповідає. Ми не витягуємо, тему не заводимо, а він сам. Поступово, потрохи розповідає, розповідає.

Вже на реабілітації у лікарні на Буковині Данило почав нагадувати себе колишнього. Він набрав вагу і тренується щодня.

Данило, військовослужбовець Збройних сил України:

Буквально за місяць, може, трохи більше я вже почав ходити на милицях спокійно. Я вже лежав на ліжку, мріяв на візок пересісти, виїхати. Потім вже почав на візку кататись, потім вже так хочеться на милиці стати, мрія така, лежу лиш і мрію. Тут на милиці став, все, тепер треба на протез.

Бійці, які пережили пекло, намагаються відродитися, і для цього мають пройти ще один важкий особистий бій, каже психолог. Перші ніж українські захисники беруться до фізичних тренувань, вони спілкуються із пані Ладою. Вона добре відчуває, що їм може зробити боляче, чи, навпаки, окрилити. І розповідає про це сім'ям поранених військових.

Лада Євміна, психолог:

Повна ізоляція жалю. Ніяких жалів. Це не потрібно. Це лицарі, це гордість наша, це опора. І по-друге, це звісно ж, підтримка. Обов'язково. Ти все можеш, я тобі допоможу, я створю всі умови, щоб ти пересувався, як потрібно. Щоб була можливість робити те, що можеш і ще спробувати щось нове. Потрібно, щоб людина адаптувалась до того, що вона нова. Мозок - це теж пульт нашого управління.

Микола - доброволець із Сумщини. Щоб чоловік швидше одужував, дружина з дітьми орендувала будиночок поруч із лікарнею. Багато радості дарує маленька Злата, яка народилася, коли батько був на лікуванні.

Аліна, дружина військовослужбовця Збройних сил України:

Коли побачив - розцвів, він її побачив через телефон, 18 червня. Сказав: яка вона маленька, я думав, що вона більша. А так далі збираємось просто жити, як і раніше.

А поки родина робить усе, щоб тато відновився. І кожна зустріч із сім'єю додає чоловікові сил.