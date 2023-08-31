Дипломатичні представники російської федерації та республіки білорусь отримали знову запрошення на участь у бенкеті, приуроченому врученню Нобелівської премії 2023 року в Стокгольмі. Минулого року вони були відсутні на цій події через повномасштабне вторгнення. Про це повідомляє Reuters.

П'ять із шести Нобелівських премій присуджуються в Стокгольмі щороку після процесу номінування, який тримається в таємниці протягом наступних 50 років. Нобелівська премія миру вручається в Осло, де проводяться окремі урочистості.

Нобелівський фонд повідомив, що посли всіх країн, які мають дипломатичні представництва у Швеції та Норвегії, будуть запрошені на церемонії вручення премії у грудні. Минулого року фонд не запросив послів росії та її союзника білорусі.

У фонді зазначили, що прагнули залучити навіть тих, хто не поділяє цінностей Нобелівської премії.

"Очевидно, що світ все більше ділиться на сфери, де діалог між людьми з різними поглядами скорочується, - сказав у своїй заяві виконавчий директор Нобелівського фонду Відар Хельгесен.

"Щоб протистояти цій тенденції, ми розширюємо наші запрошення для святкування і розуміння Нобелівської премії та важливості вільної науки, вільної культури і вільних, мирних суспільств", - додав він.