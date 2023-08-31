Напередодні 1 вересня до лікарень Сумщини навідався командувач Об'єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв. Маленьким пацієнтам він привіз гуманітарний вантаж. Що саме? І чи зраділи діти? Розкаже Юлія Зайцева.

У дитячій лікарні незвичайний гість - військовий генерал. Хлопчик схвильовано розповідає, як травмувався.

Командувач Об'єднаних сил ЗСУ передає юним пацієнтам українські книжки. Аби не сумували на лікарняних ліжках та згадали букви напередодні нового навчального року.

Лікарі певні: приємні емоції - стимул для швидкого одужання.

Оксана Сташко, медична директорка дитячої лікарні:

Діти завжди з повагою відносяться до військовослужбовців, вони для них герої, кумири, а ті подарунки, які вони отримають, українські книжки, то це є пам'ять на все життя.

Альона з прикордоння Сумського району. Дівчина не може дочекатися, коли піде в школу.

Страшно, там просто гарно досить чути. Там не стріляють, але просто гарно чути. Минулого року не ходили в школу. Звичайно, хочеться йти в школу, тому що ми вдома сидимо всі. У нас укриття побудували вже. Будемо ходити.

До лікарні привозили пацієнтів і з воєнними травмами.

Оксана Сташко, медична директорка дитячої лікарні:

Була дитина з ампутованою ногою, з черепно-мозковою травмою, з опіками, після застосування вогнепальної зброї, тобто ці випадки були й досить багато.

5-річний Артем - справжній боєць, весь у тата. Поки батько воював під Мар'їнкою, потім навчався, хлопчик з усіх сил опирався страшній хворобі.

Анна Пугач, мати пацієнта:

Почались жалоби в районі животика, зробили УЗД, виявили злоякісну пухлину, пухлину Вільямса, нефробластома в нас лівої нирки. Вже була операція, зараз проходимо хімієтерапію.

З початку повномасштабного вторгнення, пацієнтів цього відділення було евакуйовано до німецьких клінік. Та наразі всі ліжка знову зайняті.

Ліана Никитенко, завідувачка дитячого відділення гематології:

Протягом травня-червня-липня цього року ми маємо збільшення захворювання на гострий лімфобластний лейкоз, і діти госпіталізуються, на жаль, в занедбаному стані. Ми розуміємо, що до останнього батьки бояться переїжджати до інших місць, і 4 дитини, які були госпіталізовані, це дякувати богу, що вони живі й що ми ввели їх в ремісію.

8-річний Назар з прикордонного району.

Наталія Антонець, мати пацієнта:

Можливо, і ковід дав свої ускладнення, можливо, нервова система, тому що ви розумієте, оці всі посиденьки у підвалах, і нерви, і стрес і все інше. Ми подолаємо хворобу обов'язково, ми переможемо, і Україна переможе. Дякуємо нашим захисникам кожної миті, молимося за їхню витримку, хай їм бог дає терпіння, сил, здоров'я.

До медзакладу, де лікують військовослужбовців, командувач привіз 4 тонни медичних засобів.

Сергій Наєв, командувач Об'єднаних сил Збройних сил України:

Це дуже важливо, щоб наші воїни, перебуваючи в лікувальних закладах, відчували підтримку з боку усіх - і військового командування, і, звісно, тих лікарів, які переймаються їхнім лікуванням.

Володимир Горох, директор лікарні:

Ми медикаментами відносно забезпечені - стерильними розчинами, ампульними препаратами, а от засоби медичного призначення - те, що ми отримали, дійсно, є проблеми. Це й ортопедичні ортези, і різного роду катетери. Воно з коліс піде в операційну, в перев'язувальну, в маніпуляційний кабінет, піде безпосередньо до хворих.

Зараз на лікуванні понад сто бійців. Здебільшого з районів, які постійно обстрілюються росіянами.

Тоді ж поранення дістав і Олександр.

Олександр, військовослужбовець Збройних сил України:

На бойовому посту почався мінометний обстріл, і одна з мін прилетіла прямо в нас. Троє людей отримали поранення.

Це вже друге поранення бійця.

А перше - снайпер попав в груди в Бахмуті.

Під час служби Олександр відповідав, зокрема, і за харчування побратимів. Жартує, тепер вони не можуть дочекатися його виписки.

Олександр, військовослужбовець Збройних сил України:

Вони мені дзвонять, говорять, ми тобі сюда привеземо, будеш тут готувати, а ми будем через вікно забирати.

Позитивний настрій та віра в перемогу - додають сил для одужання, кажуть бійці.