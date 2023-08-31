Підняти пацієнта з інсультом за кілька тижнів. Таке надзавдання виконують медики-реабілітологи на Київщині. Використовують сучасні методики, аби повернути до повноцінного життя як цивільних, так і бійців з фронту. Докладніше розповість Єлизавета Яковлева.

Руслан Гаврилюк, бойовий медик ЗСУ:

Видалили гематому і витягли 29 осколків.

Руслан Гаврилюк героїчно захищав Україну. На фронті був бойовим медиком. Все змінилося в березні цього року. Тоді під час бойового завдання під Краматорськом він отримав поранення в голову. Як наслідок - тяжкий інсульт. Каже, до цього побував у 4 різних реабілітаційних центрах. Все марно. Тільки опинившись в руках спеціалістів цього закладу на Київщині, його змогли поставити на ноги.

Руслан Гаврилюк, бойовий медик ЗСУ:

Щоб ви розуміли, я приїхав сюди з милицею. На сьогодні у мене вже є можливість ходити без милиці. Я вважаю, що це результат.

В чому ж відмінність цього реабілітаційного центру від інших? По-перше, швидкістю, з якою тут беруться не лише за порятунок, а й за відновлення пацієнта буквально з перших годин. Робота команди схожа на спринт. Але це допомагає швидше та ефективніше повернути людину до нормального життя.

Людмила Липовенко, завідувачка інсультного відділення:

Якщо пацієнт стабільний, ішемічний інсульт, то може бути виписаний на 7 добу. Якщо пацієнт важчий, це може бути 10 днів.

Друга відмінність цього реабілітаційного центру - це постійні вправи. Пацієнти займаються на незвичних на вигляд бігових доріжках, долають спеціальні смуги перешкод, пересипають ложками крупу до контейнера, займаються з логопедами та психологами. На 60 пацієнтів понад 80 медиків. Тобто, потрапляючи сюди, людина з інсультом практично ні на годину не залишається сама.

Наталія, пацієнтка:

Перекладання предметів з одного місця на друге. Катання шарика, підіймання шарика, кидання шарика.

Так Наталія розповідає про свою терапію. Тепер потроху відновлює контроль над тілом.

Жінка каже, кожну, навіть, маленьку навичку, яку вдалося відновити, сприймає як подвиг. І сподівається, що скоро остаточно відновить контроль за своїм тілом.

Фахівців для його центру збирали з різних куточків України. Всі тутешні лікарі пройшли навчання не лише в нашій країні, а й за кордоном.

Марія Торопчин, координаторка українсько-норвезької співпраці у галузі розвитку реабілітації в Україні:

Норвезькі колеги надають освітні послуги в розвитку гострої реабілітації. У нас є феноменальні лікарі ФРН, фізичні терапевти, які беруть на себе просто неймовірне навантаження.

Україна разом з міжнародними партнерами продовжує вчити українських лікарів навичкам реабілітації. Аби таких диво-центрів ставало більше.