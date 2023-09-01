Після планового ремонту, енергоблок однієї з атомних електростанцій України повернувся в енергосистему країни. Побачити, як це відбувається, запросили журналістів, серед них був і мій колега Юрій Куций.

- Прошу вашого дозволу на проведення синхронізації блока з енергомережею України. - Дозволяю. - Увага, запустити процедуру під'єднання згідно з інструкціями.

Так професійно і злагоджено відремонтований енергоблок однієї з українських атомних електростанцій синхронізують з енергосистемою країни.

Петро Котін, президент ДП "НАЕК Енергоатом":

Зараз ви бачите 196 мегаватів, потім він набирає з регламентною швидкістю протягом однієї доби номінальну потужність 1000 мегаватів. Зараз завдання, яке стоїть перед нами, це щоб взимку всі блоки працювали. Влітку ми перевантажуємо, а зимою вони працюють на повну потужність.

Потужностей одного такого енергоблока вистачить, аби забезпечити електроенергією майже всю столицю. За регламентом ремонтні роботи на енерогенеруючому об'єкті та заміну палива потрібно проводити раз на рік. І колектив АЕС впорався рекордно швидко.

Петро Котін, президент ДП "НАЕК Енергоатом":

Це був найкоротший ремонт, який в нас був в цьому році, на цьому енергоблоці. 49 днів ремонтувалося, планувалося 54 дні. А це 100 мільйонів кіловатів додатково.

Враховуючи повномасштабне вторгнення, це завдання було непростим та чи не найбільшою проблемою була залежність вітчизняних АЕС від російського ядерного палива. Проте українські атомні енергетики знайшли вихід, поступово замінюючи відпрацьовані елементи країни-агресорки на західні аналоги.

Петро Котін, президент ДП "НАЕК Енергоатом":