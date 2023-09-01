У Кропивницькому студентка поширює культуру плогінгу [ Редагувати ]
У Кропивницькому студентка поширює культуру плогінгу. Це неквапливий біг, під час якого учасники прибирають сміття, що трапляються їм на шляху.
Щотижня дівчина об'єднує навколо себе людей, які доєднуються до фізичної активності та прибирання парків, пляжів та інших місць відпочинку. У такий спосіб хоче навчити любити своє місто та ставитися до нього і природи з повагою.
Неквапливий біг чи хода, під час яких збирають сміття. З десяток екоактивістів зібрались у парку Кропивницького на плогінг. Для цього одягнули спортивний одяг та взяли із собою спецзнаряддя.
Платон Алимов, учасник плогінгу:
Рукозахват та пакет. Буду прибирати це.
Олексій Хоменко, учасник плогінгу:
Мені здається, що дуже багато резонів нею займатись, ти по суті розвиваєшся якось фізично, підтримуєш своє тіло в тонусі, і до того ще допомагаєш середовищу. Це можливість знайти якихось цікавих людей та вцілому допомагати природі.
У Кропивницькому плогінгом надихнулась сімнадцятирічна Софія. Її підтримали UNICEF та родина. Нині щотижня на плогінгу Софія об'єднує десятки людей.
Софія Лях, координаторка проєкту:
Це екологічний проєкт, який ми створили з метою екологічного способу життя в нашому місті Кропивницькому. Ми намагаємося нашими заходами впливати на свідомість людей, щоб люди розуміли важливість прибирання.
Анна Лях, учасниця плогінгу:
На жаль, можливо, це наслідки відсутності виховання наших мешканців, тому наш проєкт розрахований на те, щоб навчити людей прибирати не тільки у себе у дворі, а і прибудинкові території, а й десь поблизу, де вони ж самі й відпочивають.
Один плогінг - це з десяток повних сміття пакетів. Також окрім фітнес-прибирань, Софія вчить містян сортувати сміття.
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