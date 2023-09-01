Пентагон замовив для України протиповітряні ракети AMRAAM [ Редагувати ]
Міністерство оборони США уклало контракт з компанією Raytheon Missiles and Defense на постачання ракет середньої дальності AMRAAM класу "повітря-повітря" для України. Про це пишеться на сайті Пентагону.
Контракт укладено на невизначену кількість ракет на суму $192 млн для закупівлі вдосконалених ракет середньої дальності AMRAAM.
Контракт передбачає закупівлю AMRAAM з різних джерел. Очікується, що роботи будуть завершені до 29 листопада 2024.
AMRAAM (Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile) - ракета класу "повітря-повітря" середньої дальності. Є основним озброєнням винищувачів F-15C, F-15E, F-16, F/A-18C/D, F/A-18E/F, F-22. Вартість однієї ракети варіюється в залежності від модифікації від $1,2 млн до $1,97 млн.
У жовтні 2022-го та в січні поточного року США постачали в Україну ЗРК NASAMS, оснащені ракетами AMRAAM. Про постачання Україні ракетних комплексів, оснащених цими ракетами, минулого року також повідомляла Велика Британія.
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