Міністерство оборони США уклало контракт з компанією Raytheon Missiles and Defense на постачання ракет середньої дальності AMRAAM класу "повітря-повітря" для України. Про це пишеться на сайті Пентагону.

Контракт укладено на невизначену кількість ракет на суму $192 млн для закупівлі вдосконалених ракет середньої дальності AMRAAM.

Контракт передбачає закупівлю AMRAAM з різних джерел. Очікується, що роботи будуть завершені до 29 листопада 2024.

AMRAAM (Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile) - ракета класу "повітря-повітря" середньої дальності. Є основним озброєнням винищувачів F-15C, F-15E, F-16, F/A-18C/D, F/A-18E/F, F-22. Вартість однієї ракети варіюється в залежності від модифікації від $1,2 млн до $1,97 млн.

У жовтні 2022-го та в січні поточного року США постачали в Україну ЗРК NASAMS, оснащені ракетами AMRAAM. Про постачання Україні ракетних комплексів, оснащених цими ракетами, минулого року також повідомляла Велика Британія.