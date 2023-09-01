"Динамо" та "Дніпро-1" вилетіли з єврокубків [ Редагувати ]
ФК "Динамо" (Київ) і "Дніпро-1" більше не братимуть участь у змаганнях єврокубків у цьому сезоні.
Столичне "Динамо" програло турецькому "Бешикташу" - 0:1 (2:4 за сумою двох матчів) та вилетіло з Ліги конференцій. Кияни вперше за 18 років не будуть представлені у "єврокубковій осені".
Протистояння з "Бешикташем" у плей-оф Ліги конференцій київська команда розпочала з поразки у Бухаресті з рахунком 2:3. Однак зберігала шанси на прохід у груповий раунд - для цього треба було обігрувати турецьку команду у другому поєдинку.
Водночас здолати "Бешикташ" "Динамо" не змогло. На старті другого тайму "Динамо" після невдалої контратаки "Динамо" пропустило. Форвард Венсан Абубакар виявився сильнішим у боротьбі з чотирма футболістами киян, після чого завдав точний удар у дальній нижній кут воріт - 1:0.
Таким чином "Динамо" вперше за 18 років не матиме "єврокубкової осені". Востаннє з киянами це траплялося ще у сезоні 2005/06, тоді після вильоту у 2-му раунді кваліфікації Ліги чемпіонів від швейцарського "Тюна".
Вилетів з Ліги конференцій і "Дніпро-1. У матчі-відповіді віцечемпіон України програв з рахунком 1:2 "Спартаку" із Трнави.
Плей-оф раунд кваліфікації Ліги конференції - третій єврокубковий турнір для дніпровців. Спочатку команду вибив з Ліги чемпіонів "Панатінаїкос", а потім з Ліги Європи празька "Славія".
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