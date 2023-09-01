Еліна Світоліна вийшла у третє коло Відкритого чемпіонату США. За 2 години 46 хвилин вона перемогла "безпрапорну" росіянку Анастасію Павлюченкову - 5:7; 6:4; 6:4.

У вирішальному сеті Еліна вела 4:0, але суперниця відіграла три гейми поспіль. У десятій грі Світоліна заробила свій перший матч-бол - 5:4 (40:30), однак реалізувала лише третій - 6:4!

У сітці одиночного розряду US Open не залишилося жодної українки, крім Еліни Світоліної, яка отримала травму правої гомілки. Раніше з турніру вилетіла Катерина Байндль.

US Open - заключний турнір Великого шолому у сезоні. Відбувається у Нью-Йорку на покритті "хард". Цього року загальний призовий фонд Відкритого чемпіонату США - $65 млн. Переможці у чоловічому та жіночому одиночному розрядах отримають по $3 млн, а фіналісти - по $1,5 млн.