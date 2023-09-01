Сили оборони знищили 470 окупантів, 23 танки і 23 гармати - Генштаб [ Редагувати ]
Сили оборони України за минулу добу, 31 серпня, знищили 470 окупантів, 23 артилерійські системи та 23 танки. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.09.23 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 263 490 (+470) осіб,
- танків - 4 459 (+23) одиниць,
- бойових броньованих машин - 8 613 (+9) од,
- артилерійських систем - 5 530 (+23) од,
- РСЗВ - 735 (+1) од,
- засоби ППО - 500 (+0) од,
- літаків - 315 (+0) од,
- гелікоптерів - 316 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4 421 (+4),
- крилаті ракети - 1445 (+0),
- кораблі /катери - 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 8 009 (+33) од,
- спеціальна техніка - 831 (+1).
Дані уточнюються.
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