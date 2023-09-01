Вночі окупанти вдарили по Україні двома ракетами "Калібр" [ Редагувати ]
Вночі 1 вересня 2023 року ворог завдав удару крилатими ракетами "Калібр". Зафіксовано пуски двох ракет з акваторії Чорного моря (район Феодосія). Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.
"Одну ракету вдалось знищити, інша - влучила в одне з приватних підприємств на Вінниччині. Пошкоджено майно, приватні авто, потерпілим надається допомога", - повідомляють Повітряні Сили.
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