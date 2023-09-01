У Білій Церкві затримали банду рецедивістів, яка пограбувала агрофірму на Вінниччині (відео) [ Редагувати ]
Поліція та бійці спецназу КОРД затримали у Київської області чотирьох раніше судимих бандитів, які вчинили розбійний напад на агрофірму на Вінничині. Про це повідомляє поліція Вінницької області.
Погрожуючи пістолетом, зловмисники зв’язали скотчем охоронця, забрали гроші з сейфа, документи підприємства й зникли з місця події. У затриманих вилучили зброю, спецодяг, прилади для стеження та зв’язку, майже 230 тис. грн, авто та інші речові докази. За вчинення розбою їм загрожує до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.
Повідомлення про напад надійшло на спецлінію 102 вночі 8 серпня від 49-річного охоронця підприємства, розташованого у Гайсинському районі.
Чоловік розповів, що невідомі озброєні особи, одягнені у камуфляжну форму та з масками на обличчях, вдерлися до адмінприміщення агрофірми. Погрожуючи пістолетом, зв’язали охоронця та зламали сейф, з якого викрали майже 230 000 грн.
Нападники також заволоділи документами підприємства, після чого втекли на автомобілі.
У результаті спланованого комплексу оперативно-розшукових та слідчих дій спецпризначенці КОРДу працівники Управління карного розшуку та оперативних служб ГУНП затримали грабіжників на виїзді з Білої Церкви.
Під час обшуку в автомобілі затриманих SsangYong правоохоронці виявили та вилучили зброю, набої, рації, інструменти для зламу, тепловізори, біноклі, спецодяг, мобільні телефони, банківські картки, викрадені з фірми гроші та інші речові докази.
Всі четверо чоловіків віком від 38 до 59 років раніше були судимі за вчинення розбою, угону, крадіжок та створення злочинної спільноти, а також участь у ній. Наразі перевіряється їхня причетність до скоєння аналогічних злочинів на території України.
За цим фактом слідчі розслідують кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'ятнадцяти років із конфіскацією майна.
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