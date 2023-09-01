Збройні сили України можуть отримати перші 10 з 31 американського танка M1 Abrams у середині вересня. Про це повідомила газета Politico з посиланням на джерела у Пентагоні.

Зараз танки перебувають у Німеччині, звідки після ремонту вирушать до України. Коли прибудуть решта танків - невідомо.

"США мають намір прискорити постачання 31 танка Україні до осені", - заявив речник Командування Армії США в Європі та Африці Мартін О'Доннелл.

Він додав, що завершено навчання 200 військовослужбовців ЗСУ управлінню M1 Abrams на американських тренувальних базах у Німеччині.

Зараз на базі Гравенфор вони працюють над збереженням навичок, поки "танки не будуть готові до участі в бойових діях", зазначив О'Доннелл.

Західні офіційні особи сподіваються, що прибуття танків дасть київським силам перевагу, необхідну їм для прориву запеклої оборони Росії в їхньому виснажливому контрнаступі.

Про передачу Україні 31 танка Abrams президент США Джо Байден повідомив 25 січня.