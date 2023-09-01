Російські військові вивезли з Курильських островів зенітно-ракетні комплекси С-300, призначені для протиповітряної оборони. Про це пише японська газета The Mainichi.

Видання посилається на Ю Коїдзумі з Токійського університету, який проаналізував знімки супутникових островів Ітуруп і Кунашир, зроблені компанією Maxar Technologies.

На свіжих знімках немає комплексів ППО, що стояли біля затоки Касатка на Ітурупі та біля Південно-Курильська на Кунаширі.

Ю Коїдзумі припускає, що ракетні комплекси могли перевезти до кордонів з Україною для використання у війні. Зокрема захисту від українських дронів, які періодично "кошмарять" росін і атакують нафтобази і військові літаки на летовищах.

Також російські військові, ймовірно, відремонтували і відправили на фронт старі танки і гаубиці, що зберігалися на військовій базі на Сахаліні, повідомив Ю Коїдзумі.

Ракетні комплекси С-300В4 були встановлені на Курильських островах, територіальну належність яких заперечує Японія, у 2020 році.

Японія намагається оскаржити у Москви суверенітет над Південно-Курильськими островами: Кунашир, Шикотан, Ітуруп і група Хабомаї.

Курильські острови розташовані в Охотському морі, між півостровом Камчатка та японським островом Хоккайдо, і входять до складу Сахалінської області рф.

У Японії ці острови офіційно називають Північними територіями та вважають їх частиною округу Немуро в губернаторстві Хоккайдо, незаконно окупованому росією.

Радянський Союз оголосив про приєднання Південно-Курильських островів за підсумками Другої світової війни.

У 1956 СРСР підписав з Японією мирну декларацію, пообіцявши повернути острови Шикотан і Хабомаї після укладення мирного договору. Японська влада погоджується на повернення лише всіх островів, тому договір так і не підписано.

Нагадаємо, що наприкінці квітня Японія вперше з 2003 року позначила Південні Курили як "незаконно окуповані".