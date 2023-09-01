росія забрала комплекси ППО з Курильських островів для захисту від українських дронів [ Редагувати ]
Російські військові вивезли з Курильських островів зенітно-ракетні комплекси С-300, призначені для протиповітряної оборони. Про це пише японська газета The Mainichi.
Видання посилається на Ю Коїдзумі з Токійського університету, який проаналізував знімки супутникових островів Ітуруп і Кунашир, зроблені компанією Maxar Technologies.
На свіжих знімках немає комплексів ППО, що стояли біля затоки Касатка на Ітурупі та біля Південно-Курильська на Кунаширі.
Ю Коїдзумі припускає, що ракетні комплекси могли перевезти до кордонів з Україною для використання у війні. Зокрема захисту від українських дронів, які періодично "кошмарять" росін і атакують нафтобази і військові літаки на летовищах.
Також російські військові, ймовірно, відремонтували і відправили на фронт старі танки і гаубиці, що зберігалися на військовій базі на Сахаліні, повідомив Ю Коїдзумі.
Ракетні комплекси С-300В4 були встановлені на Курильських островах, територіальну належність яких заперечує Японія, у 2020 році.
Японія намагається оскаржити у Москви суверенітет над Південно-Курильськими островами: Кунашир, Шикотан, Ітуруп і група Хабомаї.
Курильські острови розташовані в Охотському морі, між півостровом Камчатка та японським островом Хоккайдо, і входять до складу Сахалінської області рф.
У Японії ці острови офіційно називають Північними територіями та вважають їх частиною округу Немуро в губернаторстві Хоккайдо, незаконно окупованому росією.
Радянський Союз оголосив про приєднання Південно-Курильських островів за підсумками Другої світової війни.
У 1956 СРСР підписав з Японією мирну декларацію, пообіцявши повернути острови Шикотан і Хабомаї після укладення мирного договору. Японська влада погоджується на повернення лише всіх островів, тому договір так і не підписано.
Нагадаємо, що наприкінці квітня Японія вперше з 2003 року позначила Південні Курили як "незаконно окуповані".
по темі
Президент України Володимир Зеленський заявив про успішне застосування української далекобійної зброї по цілі за 700 км
Сили оборони України за минулу добу, 29 серпня, знищили 570 окупантів і 109 одиниць ворожого озброєння - 26 артилерійських систем, 9 танків і 17 бойових броньованих машин (ББМ)
Реактивники Сили оборони півдня України вперше знищили російську мобільну берегову станцію радіолокації загоризонтного виявлення з підвищеною скритністю "Предел-Э" вартістю $200 млн
Збройні Сили України знищили новітній російський комплекс радіоелектронної боротьби "Свет-КУ". Комплекси призначені для контролю та запобіганню витоку інформації через бездротові канали зв’язку, наприклад, радіостанції
У період 17-20 серпня російська армія втратила в Україні 80 одиниць техніки, а ЗСУ - 52. Такі дані оприлюднив проект OSINT Oryx, який аналізує хід війни в Україні та втрати техніки на основі відкритих і доведених даних