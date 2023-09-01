Внаслідок нічної ракетної атаки окупантів постраждала Калинівська громада на Вінниччині, є постраждалі. Про це повідомив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов.

"Під час нічної атаки ворог запустив дві ракети. Одну вдалося знищити, інша – влучила в одне з приватних підприємств на Вінниччині.

Пошкоджено майно, приватні авто. На жаль є потерпілі - троє цивільних, їм надається уся необхідна допомога", - написав очільник області.

На сайті громади повідомляється, що близько п'ятої години ранку стався "приліт" у місцеве підприємство.

На Калинівщині працювала ППО. Українські захисники збили 2 крилаті ракети. На жаль, є й прильоти. У наслідок падіння осколків ракет є поранені, пошкоджений цивільний автотранспорт та цивільні будівлі.

"Суспільне" з посиланням на власні джерела повідомляє, що внаслідок влучання російської ракети поранення від скла, вибитого вибуховою хвилею, отримали восьмеро людей.