Окупанти вдарили "Калібром" по підприємству на Вінниччині, є поранені [ Редагувати ]
Внаслідок нічної ракетної атаки окупантів постраждала Калинівська громада на Вінниччині, є постраждалі. Про це повідомив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов.
"Під час нічної атаки ворог запустив дві ракети. Одну вдалося знищити, інша – влучила в одне з приватних підприємств на Вінниччині.
Пошкоджено майно, приватні авто. На жаль є потерпілі - троє цивільних, їм надається уся необхідна допомога", - написав очільник області.
На сайті громади повідомляється, що близько п'ятої години ранку стався "приліт" у місцеве підприємство.
На Калинівщині працювала ППО. Українські захисники збили 2 крилаті ракети. На жаль, є й прильоти. У наслідок падіння осколків ракет є поранені, пошкоджений цивільний автотранспорт та цивільні будівлі.
"Суспільне" з посиланням на власні джерела повідомляє, що внаслідок влучання російської ракети поранення від скла, вибитого вибуховою хвилею, отримали восьмеро людей.
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