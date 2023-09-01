Курс валют 1 вересня: скільки коштують долар та євро [ Редагувати ]
Національний банк України на п'ятницю, 1 вересня, встановив офіційний курс валют. Курс долара залишається стабільним з липня 2022 року, євро за добу подешевшало на 6 копійок, а польський злотий став дорожчим на копійку.
Офіційний курс американського долара становить 36,56 грн, євро - 39,73 грн, а польського злотого - 8,89 грн.
В обмінниках "зелений" купують у середньому за 38,50 грн, а продають за 39,00 грн. За євро в обмінниках пропонують 41,50 грн, а продають за 42,00 грн.
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