Контррозвідка Служби безпеки України затримала ще одного учасника агентурної мережі фсб, яка на 9 травня цього року готувала замах на командування Сил оборони у Запорізькій області. Про це повідомляє СБУ.

Напередодні цього дня СБУ затримала двох організаторів ворожої групи. Згодом було викрито їхнього спільника, який у власній квартирі під ліжком 6-річної доньки ховав зброю та боєприпаси.

Наразі українська спецслужба розшукала четвертого учасника агентурної мережі фсб із позивним "Фантом". Після серії затримань його поплічників він "заліг на дно".

Ворожим агентом виявився мешканець Запоріжжя, колишній військовий, який володів навичками стрільби зі снайперської гвинтівки безшумної стрільби "Вінторєз". Цю зброю виробляють на території рф і використовують насамперед підрозділи спецназу країни-агресора.

Ссаме з такої гвинтівки "Фантом" мав здійснити замах на командування бойових підрозділів ЗСУ, які воюють на передовій південного фронту.

Після нейтралізації інших учасників агентурної групи на "Фантома" згодом знову вийшов представник фсб.

Він поставив нове завдання агенту - скоригувати ворожий удар по фронтових позиціях ЗСУ із застосуванням російських вогнеметних систем "Солнцепек".

Для збору розвідданих про місця базування українських захисників фігурант намагався "втемну" використовувати своїх знайомих з фронтових районів області.

Співробітники СБУ затримали російського агента і зірвали ворожий удар по передових підрозділах ЗСУ.

Під час обшуків за місцем проживання затриманого вилучили понад пів тисячі набоїв різного калібру, у тому числі патрони 308 win для стрільби зі снайперської гвинтівки.

Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.