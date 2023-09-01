NASA показало місце падіння російської станції "Луна-25" (фото) [ Редагувати ]
Аерокосмічне агентство США опублікувало знімки місця падіння російської автоматичної міжпланетної станції "Луна-25".
На знімках видно кратер (у центрі), що утворився на південному полюсі Місяця після падіння російського космічного апарату.
В агентстві заявили, що станція під час спуску "зіштовхнулася з аномалією", що призвело до її падіння. Кратер, який утворився, сягає 10 метрів у діаметрі.
"Оскільки цей новий кратер знаходиться близько до ймовірної точки зіткнення з "Місяцем-25", команда LRO дійшла висновку, що він, швидше за все, утворився в результаті цієї місії, а не природного удару", - уточнюється в заяві NASA.
Автоматична станція "Луна-25" - перша в сучасній історії росії місячна місія. Попередня станція "Луна-24" була запущена у 1976 році Радянським Союзом.
Луна-25" стартувала із космодрому Східний в Амурській області 11 серпня. За задумом, вона мала стати першою в історії станцією, що сяде на Південному полюсі Місяця.
Посадка "Луны-25" на поверхню природного супутника Землі очікувалась 21 серпня в районі на північ від кратера Богуславського.
20 серпня "Роскосмос" повідомив, що зв'язок із "Луною-25" втрачено. За попередніми даними, вона перейшла на нерозрахункову орбіту та зіткнулася з поверхнею Місяця.
Глава "Роскосмосу" Юрій Борисов закликав "не робити з цього трагедію" і заявив, що місію можуть повторити у 2026 році.
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