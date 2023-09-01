"Нічого їхнє ППО не збила": під москвою палає завод з виробництва електроніки для ракет [ Редагувати ]
У Люберцях московської області сталася пожежа на заводі після атаки БПЛА. Там виготовляють електроніку для ракет. Про це розповів представник ГУР МО Андрій Юсов.
За інформацією співрозмовника, "бавовна" сталася внаслідок атаки БПЛА, але точна їх кількість не уточнюється.
Собянін (мер москви - ред.) збрехав - нічого їхнє ППО не збила. Є пожежа в Люберцях, на Томілінському електронному заводі. На ньому росіяни виробляють електроніку для ракет.
За даними видання, цю операцію організувало ГУР Міноборони. Проте в самій розвідці не підтверджують свою причетність чи непричетність до події.
по темі
У четвер, 17 серпня, центрі російського Єкатеринбургу спалахнув головний будмайданчик льодової арени
У Генштабі розповіли про ситуацію на фронтах, станом на 31 серпня 2023 року
Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов розповів про те, що рф днями доправила до білорусі перші ядерні боєголовки
В ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" керівник пресслужби Служби безпеки України Артем Дехтяренко розповів про підготовку рф до фейкових виборів на тимчасово окупованих територіях
У четвер, 31 серпня, правоохоронці готують підозру жінці, яка була однією з учасників стрілянини з поліцією в Дніпрі