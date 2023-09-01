У Люберцях московської області сталася пожежа на заводі після атаки БПЛА. Там виготовляють електроніку для ракет. Про це розповів представник ГУР МО Андрій Юсов.

За інформацією співрозмовника, "бавовна" сталася внаслідок атаки БПЛА, але точна їх кількість не уточнюється.

Собянін (мер москви - ред.) збрехав - нічого їхнє ППО не збила. Є пожежа в Люберцях, на Томілінському електронному заводі. На ньому росіяни виробляють електроніку для ракет.

За даними видання, цю операцію організувало ГУР Міноборони. Проте в самій розвідці не підтверджують свою причетність чи непричетність до події.