ЗСУ під Бахмутом за ніч підбили техніки окупантів на понад 5 млн доларів (відео) [ Редагувати ]
За ніч українські військові знищили кілька одиниць техніки окупантів під Бахмутом Донецької області. Загальна сума знищеного склала понад 5 млн доларів.
Про це повідомляє СтратКом ЗСУ.
Під Бахмутом бійці підрозділу CODE 9.2. за ніч уразили техніки росіян на понад $5 млн доларів.
Зокрема, одним ударним дроном знищили танк Т-80, гаубицю САУ 2С1 і танковий мостоукладальник МТУ-90.
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