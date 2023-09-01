Ще два судна після зупинки "зернової угоди" вийшли з порту Одеської області [ Редагувати ]
У пʼятницю, 1 вересня, ще два заблокованих судна вийшли з порту Південний Одеської області. Вони йдуть тимчасовим коридором в напрямку Босфору. Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.
Балкери ANNA-THERESA (прапор Ліберія) та OCEAN COURTESY (Маршаллові острови) вийшли з порту Південний і рухаються встановленим коридором в напрямку Босфору.
На борту суден - 56 тисяч тонн чавуну та 172 тисяч тонн залізорудного концентрату.
Зазначається, що обидва балкери знаходяться в оперуванні сінгапурської судноплавної компанії і перебували в порту Південний до повномасштабного вторгнення рф.
Так, балкер ANNA-THERESA знаходився в порту з 22 лютого 2022 року, а OCEAN COURTESY - з 16 лютого 2022 року.
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