Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що російські військові використовують літаки Іл-76, частину з яких знищили під час атаки на аеродром під Псковом, для перевезення вантажів, озброєння та особового складу. Про це він сказав в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що літаки Іл-76 перевозять вантажі, озброєння та особовий склад.

На жаль, таких літаків у них (росіян - ред.) ще є багато. Це десятки літаків. Цей літак є основою, тобто платформою для А-50. Тобто йдеться про літак дальнього радіолокаційного виявлення. Таких літаків є близько 5-6 у боєготовності.

Ігнат додав, що окупанти мають десятки Іл-76 у справному стані. За його словами, такі літаки також перевозять "Шахеди" з Тегерана в москву, можливо, щось возять назад.