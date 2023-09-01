Для чого рф використовує літаки Іл-76, частину з яких знищили під Псковом: відповідь Ігната [ Редагувати ]
Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що російські військові використовують літаки Іл-76, частину з яких знищили під час атаки на аеродром під Псковом, для перевезення вантажів, озброєння та особового складу. Про це він сказав в ефірі телемарафону.
Він зазначив, що літаки Іл-76 перевозять вантажі, озброєння та особовий склад.
На жаль, таких літаків у них (росіян - ред.) ще є багато. Це десятки літаків. Цей літак є основою, тобто платформою для А-50. Тобто йдеться про літак дальнього радіолокаційного виявлення. Таких літаків є близько 5-6 у боєготовності.
Ігнат додав, що окупанти мають десятки Іл-76 у справному стані. За його словами, такі літаки також перевозять "Шахеди" з Тегерана в москву, можливо, щось возять назад.
Таким чином росія, дивлячись на супутникові знімки, чотири з них вже точно не буде використовувати.
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