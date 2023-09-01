У пʼятницю, 1 вересня, виконавчий віцепрезидент EOS Метт Джонс заявив, що українські військові отримають антидронові комплекси Slinger, виробництва австралійської компанії Electro Optic Systems.

За його словами, компанія вела випробування систем протягом останніх трьох тижнів неподалік від Сіднея. Комплекс було створено на базі 30-мм гармати M230LF та 7,62-мм кулемета MAG58 та встановлюється на пікапі GMC Denali.

Систему оснащено тепловізійним та нічним прицілами. А 30-мм гармата підходить для ураження транспортних засобів та інших повітряних цілей по типу гелікоптерів.

M230LF може вести вогонь одиночними пострілами у режимі 100 чи 200 пострілів за хвилину.

Як розповів Джонс, Україна отримає 110 систем, які будуть оснащені М113 і ще 50 систем з компанією під назвою "Практика". Їх буде установлено в БТР Bushmaster. Вартість однієї системи близько 170 мільйонів доларів.

Ця технологія дійсно йде в Україну. Система жорсткого вбивства Slinger була придбана США для пожертвування Україні. Розробка лазерної технології все ще завершується, тому наразі це не розглядається.

Варто зауважити, що в мережі також з'явилось відео випробувань Slinger. На ньому посол України в Австралії Мирошниченко особисто керував комплексом.