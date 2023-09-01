В Донецьку повідомляють про "прильоти" (відео) [ Редагувати ]
У пʼятницю, 1 вересня, у тимчасово окупованому Донецьку повідомляють про "прильоти" у Київському районі міста. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.
Місцеві повідомляють, що під атаку нібито потрапив район ТРЦ "Донецьк Сіті".
У мережі вже з'явилися відео з Донецьку, де видно густі клуби диму.
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