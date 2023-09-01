Під Соледаром танк окупантів підірвався на власній міні [ Редагувати ]
Під Соледаром загарбники допомогли "мінусувати" власну техніку, ворожий танк наїхав на власну міну та підірвався. Відео знищення ворога показав командувач Сухопутними військами Олександр Сирський, повідомляється у його Telegram.
Під Соледаром танк окупантів спробував висунутися на вогневу позицію. Але повоювати не встиг - підірвався на власній міні.
За даними генерала, після підриву його добили точним пострілом українські військові 30-ї ОМБр, використавши САУ 2С3 "Акація".
по темі
У Генштабі розповіли про ситуацію на фронтах, станом на 31 серпня 2023 року
У вівторок, 29 серпня, Генеральний штаб ЗСУ публікує оперативну інформацію щодо повномасштабного російського вторгнення
У суботу, 26 серпня, Генеральний штаб ЗСУ публікує оперативну інформацію щодо повномасштабного російського вторгнення рф в Україну
У середу, 23 серпня, воїни 47 окремої механізованої бригади встановили прапор України в селі Роботине
За минулу добу, 20 серпня, українські військові ліквідували або поранили майже 250 російських загарбників та знищили 6 складів боєприпасів на Таврійському напрямку