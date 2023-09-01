Ще одній категорії українців дозволили виїжджати за кордон [ Редагувати ]
Представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук заявив, що Кабінет міністрів дозволив виїжджати за кордон студентам або курсантам, які здобувають освіту за авіаційними спеціальностями. Але для цього має бути кілька умов.
Так, уряд дозволив перетинати держкордон у разі введення воєнного стану студентам або курсантам, які навчаються за авіаційними спеціальностями та не підлягають призову на військову службу під час мобілізації.
Таким особам можна виїжджати за межі України, якщо вони потребують практичної льотної підготовки в іноземних закладах освіти або в авіаційних школах у звʼязку із закриттям повітряного простору нашої держави.
Через воєнний стан в Україні чоловіки віком від 18 до 60 років не можуть виїжджати з країни. Виїзд дозволений тільки при таких підставах, як:
- непридатність до військової служби,
- наявність трьох неповнолітніх дітей,
- прийомних дітей,
- догляд за особами з інвалідністю,
- ще низці причин.
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