Прикордонники знищили окупантів та їх укріплення (відео) [ Редагувати ]
У п'ятницю, 1 вересня, зʼявилось відео, як українські прикордонники відпрацювали по укріпленню окупантів у Харківській області. Про це повідомляє Держприкордонслужбу.
Як розповіли у відомстві, мінометним вогнем вдалось вразити новозбудовані позиції окупантів.
Мінометний вогонь у Харківській області від бійців "Сталевого кордону" розносить новобудови окупантів разом з "будівельниками.
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