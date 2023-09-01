Очільниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк заявила, що прорив українських військових на одному з російських оборонних рубежів не є остаточно перемогою, втім воїни готові до складнощів. Про це вона сказала в ефірі телемарафону.

Як розповіла Гуменюк, після того, як воїни вибивають росіян з певних позицій, останні мають місце куди відступити та закріпитись. У зв'язку з цим контрбатарейна боротьба ЗСУ проводиться в кілька етапів:

вибиття росіян з найближчих позицій;

удари по глибокому тилу ворога з метою руйнування його інфраструктури.

Очільниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня сказала: