"Це не остаточна перемога": Гуменюк про прорив одного з оборонних рубежів рф [ Редагувати ]
Очільниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк заявила, що прорив українських військових на одному з російських оборонних рубежів не є остаточно перемогою, втім воїни готові до складнощів. Про це вона сказала в ефірі телемарафону.
Як розповіла Гуменюк, після того, як воїни вибивають росіян з певних позицій, останні мають місце куди відступити та закріпитись. У зв'язку з цим контрбатарейна боротьба ЗСУ проводиться в кілька етапів:
- вибиття росіян з найближчих позицій;
- удари по глибокому тилу ворога з метою руйнування його інфраструктури.
Очільниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня сказала:
Не можна казати про те, що прохід першого етапу - це найбільша перемога і далі буде легше. Ми готові до того, що подальші ділянки будуть також складними.
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