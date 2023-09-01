У Полтаві попрощалися із загиблими на Донеччині пілотами [ Редагувати ]
1 вересня у селі Горбанівка, Полтавська область, відбулася церемонія прощання з екіпажами двох гелікоптерів Мі-8, які 29 серпня зазнали авіакатастрофи у Донецькій області. Трагедія призвела до загибелі чотирьох пілотів і двох борттехніків.
Про це повідомляє "Суспільне".
Усі шестеро загиблих були з 18-ї окремої бригади армійської авіації імені Ігоря Сікорського.
Згідно із повідомленням речника 18-ї бригади Євгена Ракіти, два гелікоптери Мі-8 зазнали катастрофи 29 серпня неподалік від села Новоявленка в Краматорському районі Донеччини під час виконання бойового завдання.
Серед шести загиблих осіб був житель Полтавської області Юрій Анісімов, який служив старшим бортовим техніком і мав звання капітана.
За інформацією голови Решетилівської громади, Оксани Дядюнової, Юрій Анісімов народився у селі Хрещате та проживав у Полтаві. Він помер у віці 37 років.
Також загинув льотчик-штурман вертольота Валентин Воробець, який народився 2000 року і мав звання старшого лейтенанта, а також Іван Яровий, який також народився 2000 року і служив штурманом ланки, так само із званням старшого лейтенанта.
Ще двоє загиблих були капітанами: бортовий технік Євген Кисіль, народився 1988 року, і командир ланки Владислав Римар, народився 1995 року.
Найстаршим із загиблих був Віктор Опанасюк, народився 1967 року, і він мав звання полковника та командира вертольота.
по темі
Авіакатастрофа з українськими гвинтокрилами Мі-8 у Краматорському районі на Донеччині, в якій загинули шість пілотів, сталася через появу російського винищувача - льотчики намагалися уникнути ураження
29 серпня на Бахмутському напрямку загинули пілоти із 18-ї окремої бригади армійської авіації імені Ігоря Сікорського
Крім того, ЗСУ знищили 25 артсистеми та 17 ББМ росіян
У боях з російськими окупантами на фронті загинув учасник шоу талантів "Х-Фактор" Савелій Федан. Йому був 21 рік. Про це повідомив мер Енергодара Дмитро Орлов
На Закарпатті поліція розслідує смерть військового, його знайшли біля полігону під Ужгородом з проломленою головою. Його доставили до лікарні, однак травма виявилась несумісною з життям і чоловік помер