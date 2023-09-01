1 вересня у селі Горбанівка, Полтавська область, відбулася церемонія прощання з екіпажами двох гелікоптерів Мі-8, які 29 серпня зазнали авіакатастрофи у Донецькій області. Трагедія призвела до загибелі чотирьох пілотів і двох борттехніків.

Про це повідомляє "Суспільне".

Усі шестеро загиблих були з 18-ї окремої бригади армійської авіації імені Ігоря Сікорського.

Згідно із повідомленням речника 18-ї бригади Євгена Ракіти, два гелікоптери Мі-8 зазнали катастрофи 29 серпня неподалік від села Новоявленка в Краматорському районі Донеччини під час виконання бойового завдання.

Серед шести загиблих осіб був житель Полтавської області Юрій Анісімов, який служив старшим бортовим техніком і мав звання капітана.

За інформацією голови Решетилівської громади, Оксани Дядюнової, Юрій Анісімов народився у селі Хрещате та проживав у Полтаві. Він помер у віці 37 років.

Також загинув льотчик-штурман вертольота Валентин Воробець, який народився 2000 року і мав звання старшого лейтенанта, а також Іван Яровий, який також народився 2000 року і служив штурманом ланки, так само із званням старшого лейтенанта.

Ще двоє загиблих були капітанами: бортовий технік Євген Кисіль, народився 1988 року, і командир ланки Владислав Римар, народився 1995 року.

Найстаршим із загиблих був Віктор Опанасюк, народився 1967 року, і він мав звання полковника та командира вертольота.