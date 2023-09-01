Українські військовослужбовці взяли в полон 19 окупантів на Білогірському напрямку (Луганська область). Снайпери Сил спеціальних операцій ЗСУ спільно з одним з піхотних підрозділів Сил оборони "спіймали" ворожих бойовиків.

Про це повідомила пресслужба ССО.

Зазначається, що взяти в полон окупантів вдалося бех жодного пострілу.

Снайперська пара 3-го окремого полку спеціального призначення виконала успішну операцію, зайшовши до ворога в тил. Військовослужбовець із позивним "Rabbit" розповів, що двоє перших окупантів в цей час якраз копали окоп.

Під час попереднього допиту полонені надали важливу інформацію, яка включала в себе їх особисті дані, місце проживання, дату та плани щодо їх заміни, а також цілі, які передбачалось виконувати на їхній позиції.

Ця інформація сприяла успішному захопленню інших російських військовослужбовців та дозволила Силам оборони зайняти нові позиції на Білогорівському напрямку.