Мер міста Львів Андрій Садовий повідомив, що в одній із місцевих шкіл діти вже вчаться керувати дронами. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Це наша нова реальність, - написав Садовий.

За словами мера, навички польоту і збирання дронів - це один з елементів програми предмету "Захист України". Зокрема, саме у такому виді цей предмет вивчатимуть у новому навчальному році у школах. Зазначається, що поки формат випробовують в одному з навчальних закладів Львова, однак у подальшому його планують поширити й на інші школи.