В одній з українських шкіл дітей вчать керувати дронами [ Редагувати ]
Мер міста Львів Андрій Садовий повідомив, що в одній із місцевих шкіл діти вже вчаться керувати дронами. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.
Це наша нова реальність, - написав Садовий.
За словами мера, навички польоту і збирання дронів - це один з елементів програми предмету "Захист України". Зокрема, саме у такому виді цей предмет вивчатимуть у новому навчальному році у школах. Зазначається, що поки формат випробовують в одному з навчальних закладів Львова, однак у подальшому його планують поширити й на інші школи.
Вірю, що сьогоднішні школярі вже не будуть змушені воювати з нечистю. Але як показує досвід - краще бути готовим, - підсумував Садовий.
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