У День знань президент України Володимир Зеленський представив українським школярам, їхнім батькам і вчителям інноваційний освітній цифровий проєкт "Мрія". Про це він написав у своєму Telegram.

Українська освітня "Мрія". Новий застосунок, який допомагатиме мільйонам наших людей так само ефективно, як "Дія". Українські учні та учениці, батьки, вчителі - кожен зможе скористатися функціями "Мрії". Сьогодні зробив першу презентацію проєкту. І саме тим, хто буде нею користуватися. Українські школи та наші хлопці й дівчата, які навчаються зараз за кордоном. Наші вчителі", - написав президент.