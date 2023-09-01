У ГУР прокоментували готовність росії до тривалої війни [ Редагувати ]
Президент росії володимир путін і його оточення, незважаючи на заяви про можливість тривалого конфлікту, не мають відповідної готовності до такого розвитку подій.
Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі телеканалу Freedom.
На його думку, для путіна "червоні лінії" вже давно пройдені.
"І це розуміють багато представників його режиму й бізнесу, так званих бізнес-еліт. Стратегічний глухий кут, стратегічний програш, оскільки жодної з цілей цієї війни не досягнуто", - сказав Юсов.
Представник ГУР зазначив, що в кремлі це добре усвідомлюють і бачать багато інших аспектів, включаючи курс рубля.
За його словами, кремлівська пропаганда намагається передати зовнішній аудиторії ідею про можливість та готовність росії проводити довгий конфлікт. Проте внутрішню аудиторію переконують у тому, що все йде за планом, що зарплати і пенсії виплачуються, а війна відбувається десь далеко.
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