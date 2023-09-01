Україна повернула 11 депортованих росією дітей [ Редагувати ]
1 вересня в Україну вдалося повернути ще 11 дітей, яких незаконно депортувала росія. Про це повідомили в Херсонській ОВА.
"Сьогодні розпочалися шкільні уроки. І навчатися в освітніх закладах України зможуть ще 11 дітей. Їх вдалося повернути додому після незаконного вивезення окупантами. … Це діти, яких незаконно утримували на тимчасово окупованих територіях Херсонщини. Серед них шестеро малюків, які позбавлені батьківського піклування. А п’ятеро - мають сім’ї. Але на повернення кожного з них чекали. Найменшій дитині - 2 рочки, найстаршій - 16", - написали в Херсонській обласній військовій адміністрації.
Керівник Офісу президента додав, що дітей вдалось повернути впродовж тижня.
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