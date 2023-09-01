У Празі засудили до увʼязнення громадянина Чехії, що воював проти України [ Редагувати ]
Празький суд засудив до 21 року ув’язнення громадянина Чехії, який воював проти України на боці росії. Про це пише видання Ceske noviny.
Уродженець міста Брно приєднався до бойовиків і виконував роль снайпера, в результаті чого ним було вбито принаймні чотирьох українських військовослужбовців. Прокурор пропонував покарання у вигляді 25 років ув'язнення, але адвокат висловив припущення, що обвинувачений може вже бути померлим.
Празький міський суд розглядав цю справу втретє через відсутність обвинуваченого. Суд визнав чоловіка винним у терористичному нападі та участі в терористичній групі. Раніше він був засуджений до 20 років ув'язнення, проте загибель людей не була включена до обвинувального вироку, адже він базувався головним чином на постах обвинуваченого в соціальній мережі Facebook, що, за відомостями суду, не було достатнім доказом. Тепер обвинувачення підтверджене результатами військової експертизи.
Прокурор стверджував, що обвинувачений вирушив на підконтрольну бойовикам територію України у 2016 році та активно брав участь у воєнних діях проти українських військ, спочатку як снайпер, а потім як командир взводу в складі так званої "Республіканської гвардії".
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